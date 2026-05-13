Eurovision 2026 – Ακύλας: Είμαι ενθουσιασμένος, πάμε το Σάββατο να τα σκίσουμε όλα

THESTIVAL TEAM

Πιο ενθουσιασμένος από ποτέ εμφανίστηκε ο Ακύλας, μετά από την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, μιας και πέρασε με την… πρώτη από τον Α’ Ημιτελικό, στο Eurovision night της ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, η Κέλλυ Βρανάκη συνάντησε στη Βιέννη τον νεαρό εκπρόσωπο της ελληνικής αποστολής ο οποίος και δεν μπορούσε να συγκρατήσει την χαρά και τον ενθουσιασμό του.

“Πάμε Ελλάδα! Μου είπαν να μην φωνάζω κιόλας αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, το πίστευα πολύ αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς, εννοείται” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ακύλας, λίγα λεπτά μετά την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

“Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα! Δεν γίνεται η καρδιά μου να σταματήσει τώρα να χτυπάει, για καμιά εβδομάδα έτσι θα πηγαίνει. Την ώρα που ήμουν πάνω στη σκηνή δεν ξέρω τι ένιωθα. Δηλαδή, όταν κατέβηκα, ήμουν σε φάση “τι έκανα μόλις; Τι έγινε;”. Δεν θυμάμαι τίποτα οριακά”.

“Θέλω να πάω να δω το βίντεο. Να δω πως τα πήγα και τι έγινε. Το ένιωσα όμως τόσο ωραία, ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη… Καμία σχέση με τις πρόβες που ‘ναι άδειος ο χώρος” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Ακύλας στις πρώτες του δηλώσεις μετά την πρώτη “νίκη” στην Αυστρία.

“Σήμερα ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν απίστευτο, ήταν τέλειο. Ελλάδα, ευχαριστώ γι’ αυτή την ευκαιρία, είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή…”

