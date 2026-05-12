MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Sertab Erener: Με προσκάλεσαν να τραγουδήσω στον τελικό της Eurovision αλλά δεν ήθελα να είμαι εκεί

|
THESTIVAL TEAM

Η Sertab Erener αποκάλυψε πως αρνήθηκε πρόσκληση να εμφανιστεί στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision Song Contest 2026, παρότι οι διοργανωτές επιθυμούσαν να τη δουν ξανά στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού με το εμβληματικό “Everyway That I Can”, το τραγούδι με το οποίο χάρισε τη νίκη στην Τουρκία το 2003.

Σε δηλώσεις της στο Wiwibloggs, η δημοφιλής τραγουδίστρια εξήγησε ότι επέλεξε να μην αποδεχθεί την πρόταση, εξαιτίας της τεταμένης διεθνούς πολιτικής κατάστασης και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας συγκεκριμένα τις εξελίξεις που αφορούν Ισραήλ, Παλαιστίνη, Λίβανο, αλλά και τις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν.

Παράλληλα, σημείωσε πως την ίδια περίοδο έχει ήδη προγραμματισμένη συναυλία, γεγονός που θα δυσκόλευε ούτως ή άλλως την παρουσία της στη διοργάνωση.

«Με κάλεσαν να εμφανιστώ στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, όμως λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Επιπλέον, έχω ήδη συναυλία στις 16 Μαΐου», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Η τελευταία φορά που η Sertab Erener εμφανίστηκε ζωντανά στη σκηνή της Eurovision ήταν στο Eurovision Song Contest 2024 στο Μάλμε, όπου συμμετείχε σε ένα ξεχωριστό medley μαζί με τις πρώην νικήτριες Helena Paparizou και Charlotte Perrelli.

Sertab Erener

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Μπουντούρης: Αποχωρώ γιατί το επέλεξαν οι άνθρωποι εμπιστοσύνης του κ. Μυστακίδη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Η Έλενα Ράπτη στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σχεδόν 2.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα για μη χρήση κράνους – 24 στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

ΕΑΑΚ για επίθεση εντός του ΑΠΘ: Συμμορίτικη και καταδρομική επίθεση σε βάρος φοιτητών και φοιτητριών από προβοκάτορες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη για αναθεώρηση: “Στρίβειν διά του Συντάγματος” για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα