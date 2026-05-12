Sertab Erener: Με προσκάλεσαν να τραγουδήσω στον τελικό της Eurovision αλλά δεν ήθελα να είμαι εκεί

Η Sertab Erener αποκάλυψε πως αρνήθηκε πρόσκληση να εμφανιστεί στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision Song Contest 2026, παρότι οι διοργανωτές επιθυμούσαν να τη δουν ξανά στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού με το εμβληματικό “Everyway That I Can”, το τραγούδι με το οποίο χάρισε τη νίκη στην Τουρκία το 2003.

Σε δηλώσεις της στο Wiwibloggs, η δημοφιλής τραγουδίστρια εξήγησε ότι επέλεξε να μην αποδεχθεί την πρόταση, εξαιτίας της τεταμένης διεθνούς πολιτικής κατάστασης και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας συγκεκριμένα τις εξελίξεις που αφορούν Ισραήλ, Παλαιστίνη, Λίβανο, αλλά και τις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν.

Παράλληλα, σημείωσε πως την ίδια περίοδο έχει ήδη προγραμματισμένη συναυλία, γεγονός που θα δυσκόλευε ούτως ή άλλως την παρουσία της στη διοργάνωση.

«Με κάλεσαν να εμφανιστώ στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, όμως λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Επιπλέον, έχω ήδη συναυλία στις 16 Μαΐου», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Η τελευταία φορά που η Sertab Erener εμφανίστηκε ζωντανά στη σκηνή της Eurovision ήταν στο Eurovision Song Contest 2024 στο Μάλμε, όπου συμμετείχε σε ένα ξεχωριστό medley μαζί με τις πρώην νικήτριες Helena Paparizou και Charlotte Perrelli.