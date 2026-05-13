Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στα Νέα Μουδανιά, όταν ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του.

Ειδικότερα, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 20:30, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 27χρονο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών.