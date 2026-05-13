Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι άρπαξαν χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό 13χρονου – Ο ένας το είχε σκάσει από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπή σε βάρος ενός 13χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο 17χρονους οι οποίοι το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (11/5) αφαίρεσαν από τον 13χρονο χρυσή αλυσίδα λαιμού με σταυρό, ενώ στη συνέχεια, προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, του οποίου οι πινακίδες είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, ένας εκ των δύο δραστών διέφυγε από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, σύμφωνα με την Αστυνομία.