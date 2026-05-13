 Όλες οι ειδήσεις
Θεσσαλονίκη: Ξάφριζαν χρυσές αλυσίδες από περαστικούς με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα εξιχνίασαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπής δρόμου που έγιναν με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2025-Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 2.850 ευρώ περίπου.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

