Η Αλίσα Μαργκούλι και η Λίλι Μάισκι ενώνουν το ταλέντο τους σε ένα ρεσιτάλ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υποδέχεται δύο διακεκριμένες σολίστ της διεθνούς σκηνής, με σταθερή παρουσία στις μεγαλύτερες συναυλιακές αίθουσες του κόσμου και κορυφαίες συνεργασίες.

Η Αλίσα Μαργκούλις στο βιολί και η Λίλι Μάισκι στο πιάνο ενώνουν το ταλέντο και τη δεξιοτεχνία τους σε ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στον γερμανικό ρομαντισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της μουσικής δημιουργίας του 19ου αιώνα, με έργα γεμάτα λυρισμό και ευαισθησία, πάθος, ένταση, και βαθιά εκφραστική δύναμη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Cl. Schumann: Τρεις ρομάντσες για βιολί και πιάνο, έργο 22

R. Schumann: Φανταστικά Κομμάτια, έργο 73

J. Brahms: Σονάτα για βιολί και πιάνο αρ. 2 σε λα μείζονα, έργο 100

R. Schumann: Ιντερμέτζο από τη Σονάτα F-A-E

(Frei Aber Einsam – «Ελεύθερος αλλά μόνος»)

Brahms: Σκέρτσο από τη Σονάτα F-A-E

Σονάτα για βιολί αρ. 3 σε ρε ελάσσονα, έργο 108

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)

