Survivor: Τα πρώτα λόγια του Σταύρου Φλώρου στην μητέρα του μετά τον ακρωτηριασμό – “Μαμά τι να στεναχωριέμαι, ζω”

Περίπου 7 ώρες διήρκησε το χειρουργείο του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό από προπέλα τουριστικού σκάφους.

Ο 22χρονος παίκτης συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Η μητέρα του αποκάλυψε τα πρώτα λόγια που της είπε ο γιος της, μέσα από το νοσοκομείο, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της υγείας του. Ψύχραιμος και ευγνώμων που επέζησε και παρά τον μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ο παίκτης του Survivor της είπε: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η μητέρα του Σταύρου Φλώρου επισήμανε ξανά πως ο γιος της είχε αφήσει σημαδούρα στην επιφάνεια της θάλασσας, πριν βουτήξει για ψαρουντούφεκο.

Ευχαρίστησε μάλιστα τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, που τον βοήθησε να σταματήσει η αιμορραγία και να φτάσει έγκαιρα στη στεριά που τον περίμενε το ασθενοφόρο.

Υπενθυμίζεται πως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ο Μάνος Μαλλιαρός υπέστη νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση γιατί δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βιντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτό που μου είπε είναι: ”Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε”. Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα», είπε αρχικά.

«Έψαξα τους γονείς του Μάνου, βρήκα τη μητέρα του και τον αδελφό του. Πραγματικά θέλω πολύ να μιλήσω στον ίδιο, να τον ευχαριστήσω», συνέχισε.

Ο πατέρας του από την άλλη εξήγησε πως χρειάστηκαν 40 λεπτά για να φτάσει ο γιος του στο νοσοκομείο, χρονικό διάστημα που αιμορραγούσε ακατάσχετα.

Πρόσθεσε πως ο γιος του έχει ολοκληρώσει τα χειρουργεία και πλέον είναι σε σταθερή κατάσταση. Αναμένεται μάλιστα να μεταβεί στον Άγιο Δομίνικο μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του, ώστε να στηρίξουν το παιδί του.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός παίκτης του Survivor υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, όταν τον χτύπησε προπέλα σκάφους, τη στιγμή που έκανε ψαροντούφεκο.

Ταυτόχρονα υπέστη σοβαρό τραύμα και στον δεξί του αστράγαλο, χωρίς να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος.

Τόσο ο συμπαίκτης του, Μάνος Μαλλιαρός όσο και ο χειριστής του σκάφους, τον μετέφεραν άμεσα στην στεριά όπου τον περίμενε ασθενοφόρο και του έδεσαν τις πληγές για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου, όπου και νοσηλεύεται.