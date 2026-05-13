Ρωμανός για ενδεχόμενες διπλές εκλογές: Μια συσπείρωση γύρω από τον δεύτερο μπορεί να φέρει συσπείρωση και στον πρώτο

«Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπειρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπειρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών» επισήμανε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ερωτηθείς στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση στο ενδεχόμενο των διπλών εκλογών, μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνών κόμμα.

«Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες. Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο.

Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και με νταμπλ σκορ από τον δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε» συνέχισε.

Σχετικά με το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει την Παρασκευή, ερωτηθείς, με δεδομένο ότι στα Συνέδρια δημιουργούνται τάσεις εσωστρέφειας πώς θα λειτουργήσει αυτό για το κυβερνών κόμμα σε μια προεκλογική χρονιά, ο κ. Ρωμανός ανέφερε «για τη Νέα Δημοκρατία και έχω συμμετάσχει, αν δεν κάνω λάθος στα εννιά τελευταία συνέδρια σίγουρα, με πολύ ενεργό ρόλο, νομίζω ότι κάθε φορά το Συνέδριο είναι αυτό το οποίο αποτυπώνει και υπογραμμίζει ότι πάμε όλοι μαζί, είτε είναι ενόψει μιας εκλογικής μάχης, είτε είναι σε πιο νεκρό πολιτικό χρόνο αλλά σίγουρα είμαστε δίπλα στη βάση, ακούμε τη βάση, ενσωματώνουμε προτάσεις από τη βάση, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε, να προχωράμε και να προχωρήσουμε εν προκειμένω ακόμα πιο δυναμικά. Και σε αυτή τη συγκυρία, προφανώς το να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά σημαίνει απόλυτη σύμπνοια, απόλυτη επίτευξη του στόχου, που για μένα είναι ο απόλυτα εφικτός στόχος της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. Και νομίζω ότι το έναυσμα για όλα αυτά θα δοθεί από το Συνέδριο του επόμενου Σαββατοκύριακου».

Απαντώντας στο αν θα «ιδρώσουν τη φανέλα» όλα τα στελέχη του κόμματος, την ώρα που υπάρχουν προσωπικές ατζέντες, είπε «το ίδρωμα της φανέλας έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση προφανώς έχει να κάνει με την επικοινωνία, με το να βγαίνεις να επικοινωνείς το πολιτικό έργο, να δίνεις τη μάχη για την επικοινωνία του πολιτικού έργου και εννοώ του κυβερνητικού έργου στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά των πολιτικών θέσεων του κόμματος. Και η άλλη διάσταση που μάλλον είναι και με αντίστροφη σειρά, για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι να παράγεται αυτό το έργο για να μπορείς να το επικοινωνήσεις.

Άρα λοιπόν, είναι η παραγωγή του κυβερνητικού έργου και εκεί προφανώς ο πρώτος ρόλος κάθε υπουργού είναι να φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα υπηρετώντας και ιδρώνοντας τη φανέλα για να υπηρετήσει το κυβερνητικό έργο. Νομίζω λοιπόν ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι που φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτός ο συνδυασμός είναι μια ομαδική υπόθεση και νομίζω ότι πιο ομαδική υπόθεση από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται αυτό το έργο η Νέα Δημοκρατία, οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα στελέχη της δεν υπάρχει και θα αποτυπωθεί αυτό και στο επικείμενο Συνέδριο».

Στην τρέχουσα επικαιρότητα, ερωτηθείς για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στα ελληνικά πανεπιστήμια, ανέφερε «λυπούν θεωρώ κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες, προφανώς λυπούν και εμένα, για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Από κει και πέρα όμως, ξέρετε, δεν είμαστε σχολιαστές της επικαιρότητας, είμαστε πολιτικοί, κάνουμε πολιτική και παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μία διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, πήγαν οι δυνάμεις που πήγαν εν πάση περιπτώσει και αμέσως υπήρξε η αντίδραση, όπως θα γινόταν σε οποιοδήποτε αντίστοιχο περιστατικό, οπουδήποτε στη χώρα και αυτή είναι μία πολύ μεγάλη διαφορά από το παρελθόν. Στο παρελθόν δεν θα πήγαινε η αστυνομία, θα γινόταν ολόκληρη συζήτηση για το αν μπορεί να πάει η αστυνομία και πολύ πιθανόν τελικά να μην την καλούσε κανείς και να μην μπορούσε να πάει. Ή αν τελικά πήγαινε να ήταν πρώτο θέμα το ότι πήγε και να καιγόταν η Αθήνα για το ότι πήγε.

Άρα λοιπόν το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερο από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του, παρεμβαίνει η αστυνομία όπως παρεμβαίνει οπουδήποτε αλλού, να συζητήσουμε για το πόσο γρηγορότερα θα μπορούσε να παρέμβει, όπως επίσης θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε όμως και για οπουδήποτε αλλού αλλά αυτό είναι μία πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν, όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλει η Δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που και εχθές προσήχθησαν και δεν ξέρω πόσοι εξ αυτών συνελήφθησαν ή θα συλληφθούν τις υπόλοιπες μέρες για αυτά τα περιστατικά, συνεχίζεται η έρευνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για όποιον από τους συλληφθέντες σε τέτοια περιστατικά πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και αποφασίσει η Δικαιοσύνη, πέρα όμως απ’ ό, τι αποφασίσει η Δικαιοσύνη, για πρώτη φορά, υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα. Θα μου πείτε αυτονόητο, ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα. Και πολλές άλλες πειθαρχικές διώξεις που γίνονται. Όπως επίσης γιατί είναι και επίκαιρο, το γεγονός ότι πλέον στέκια τα οποία ήταν υπό κατάληψη μέσα στα πανεπιστήμια δεκαετίες, δεν είναι. Και προφανώς αυτά τα στέκια ήταν εστίες αυτής της παραβατικότητας. Άρα μειώνονται οι εστίες αυτές, μειώνονται και τα περιστατικά και κατ’ επέκταση και επιτρέψτε μου να πω το ίδιο και στις εστίες. Και βλέπετε και τι αντίδραση υπάρχει για το γεγονός ότι καθαρίζονται οι εστίες. Και υπάρχει ακόμα και από καθηγητές, όχι μόνο από δήθεν φοιτητές» συμπλήρωσε καταλήγοντας.