Σταύρος Φλώρος: “Από οικονομικής πλευράς τα έχει αναλάβει όλα ο Ατζούν Ιλιτζαλί” λέει η μητέρα του

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη δική του δύσκολη μάχη, εκτός κινδύνου, δύο 24ωρα μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε εκτός αγωνιστικού χώρου στο Survivor. Η μητέρα του αποκάλυψε στο TLife και στον Χρήστο Κούτρα πως ο Ατζούν Ιλιτζαλί βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, έχοντας αναλάβει όλα τα έξοδα.

«Πάει καλά. Φαίνεται ότι πάει καλά. Είναι πολύ δυνατός ο οργανισμός του, αλλά είναι πολύ αρχή ακόμα. Το πόδι του το αριστερό από το γόνατο και κάτω έχει ακρωτηριαστεί, το άλλο το πόδι του θα χρειαστεί πολλά χειρουργεία απ’ ό,τι φαίνεται.

Χτες ήταν εκεί μαζί του ο Ατζούν Ιλιτζαλί. Από οικονομικής πλευράς τα έχει αναλάβει όλα αυτός, όπως έξοδα μετακίνησης και όλα αυτά. Περιμένουμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, να είναι σταθερός, όπως είναι σταθερός και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μέλη της οικογένειάς μας έχουν ήδη ταξιδέψει να τον βρούνε», είπε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου.

