Θεσσαλονίκη: 37χρονος βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε λεωφορεία και τουαλέτες – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο

Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (12-05-2026), συνέλαβαν 37χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για παραβίαση απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος άντρας, ευρισκόμενος σε αθλητικό κέντρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, εισήλθε σε μία από τις γυναικείες τουαλέτες και κατά την είσοδο 45χρονης ημεδαπής σε διπλανή καμπίνα, την βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο, κάτω από το διαχωριστικό, εν αγνοία της.

Όταν έγινε αντιληπτός, ο δράστης επιχείρησε να καταστρέψει την συσκευή του κινητού τηλεφώνου πετώντας την αρχικά στην τουαλέτα και στη συνέχεια στο έδαφος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, στα οποία, όπως προκύπτει από την έως τώρα ανάλυση, υπάρχει πλήθος εικόνων φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, αλλά και γυμνές, εμφανώς τραβηγμένες σε παραλίες, τουαλέτες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από κρυφή κάμερα/μικροκάμερα, ενέργειες που οι παθούσες αγνοούσαν.

Το σύνολο των κατασχεθέντων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου και του κινητού τηλεφώνου που αναφέρθηκε στην δεύτερη παράγραφο, θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.