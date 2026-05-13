MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από βρογχίτιδα – Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο Βενιζέλειο αλλά δεν τα κατάφερε

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένα βρέφος 7 μηνών έχασε χθες τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr το μωρό βρισκόταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του για διακοπές όταν αρρώστησε, με τους Ολλανδούς γονείς του να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διέγνωσαν λοίμωξη αναπνευστικού (βρογχίτιδα).

Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αφού το βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας και το ιατρικό του ιστορικό ήταν βεβαρυμένο.

Το 7 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ηράκλειο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να το σώσουν.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πέλλα: Νεαροί είχαν στο αυτοκίνητο 2,5 κιλά χασίς και ζυγαριά ακριβείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Η κατάσταση των επτά τραυματιών από την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες μετά την άγρια επίθεση σε φοιτητές στο ΑΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή, η κρίση των τελευταίων ετών έδειξε πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηλιούπολη: Σχεδίαζαν από καιρό την πτώση στο κενό οι δύο 17χρονες – Στα χέρια των αρχών το ημερολόγιο της πολυτραυματία