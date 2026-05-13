Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από βρογχίτιδα – Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο Βενιζέλειο αλλά δεν τα κατάφερε

Ένα βρέφος 7 μηνών έχασε χθες τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr το μωρό βρισκόταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του για διακοπές όταν αρρώστησε, με τους Ολλανδούς γονείς του να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διέγνωσαν λοίμωξη αναπνευστικού (βρογχίτιδα).

Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αφού το βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας και το ιατρικό του ιστορικό ήταν βεβαρυμένο.

Το 7 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ηράκλειο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να το σώσουν.