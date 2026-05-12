Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 45χρονος που είχε καταδικαστεί για βιασμό ανήλικης

Στη σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό ανήλικης, προχώρησαν το απόγευμα της 8ης Μαΐου αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 45χρονος είχε καταδικαστεί για υπόθεση βιασμού ανήλικης που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνοιας. Ο 45χρονος είχε απειλήσει το θύμα με χαρτοκόπτη, ενώ είχε βιντεοσκοπήσει την πράξη του.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

