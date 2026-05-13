Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 16 ετών σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση

Σε συνολική κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο (που συμπλήρωσε τα 12 έτη).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις Αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης.

Προανακριτικά, η παθούσα είχε εξεταστεί από ειδικούς, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί.

Ο 44χρονος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατούνταν προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ