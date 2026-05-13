Κ. Γιαννόπουλος: “Την ίδια ώρα με τις 17χρονες, ένας 20χρονος σκεφτόταν να πέσει από το μπαλκόνι”

Ραγδαία αύξηση περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους καταγράφει το «Χαμόγελο του Παιδιού», με τον πρόεδρο του οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλο να αναφέρει ότι μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη σε άμεση συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Όπως τόνισε, μέσα από το δίκτυο άμεσης παρέμβασης του οργανισμού και τη γραμμή βοήθειας 1056, οι ομάδες του «Χαμόγελου» παρεμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο όταν παιδιά βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται να έχουν εκφράσει πρόθεση αυτοτραυματισμού μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. «Όταν μας καλούν παιδιά και λένε ότι βρίσκονται σε ταράτσα ή σε μπαλκόνι, ενεργοποιείται άμεσα όλος ο μηχανισμός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε πρόσφατα περιστατικά, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν την τοποθεσία παιδιών μέσα σε λίγα λεπτά μέσω συνεργασίας με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποτρέποντας τραγικές εξελίξεις. Σε μία από τις περιπτώσεις που ανέφερε, νεαρός 20 ετών βρισκόταν σε οριακή κατάσταση λόγω ερωτικής απογοήτευσης, ενώ οι διασώστες κατάφεραν να παρέμβουν έγκαιρα, την ίδια ώρα με το περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Ο κ. Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν αφορά μεμονωμένα περιστατικά αλλά μια ευρύτερη κοινωνική εικόνα πίεσης στους νέους. Όπως είπε, περίπου το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους τέσσερις ανηλίκους που ζητούν βοήθεια σχετίζεται με αυτοκτονικό ιδεασμό.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση δεν αρκεί από μόνη της. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ενισχυθούν οι μηχανισμοί έγκαιρης αναγνώρισης κινδύνου, τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στο σχολικό περιβάλλον, όπου πλέον υπάρχουν ψυχολόγοι μέσω προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας.

Ο πρόεδρος του οργανισμού απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των παιδιών προς τις γραμμές βοήθειας, τονίζοντας ότι πολλά ανήλικα άτομα δυσκολεύονται να μιλήσουν στους γονείς τους από φόβο ή ενοχή. «Δεν είναι πάντα ότι οι γονείς δεν θέλουν να ακούσουν· συχνά τα παιδιά δεν μιλούν για να μην τους στεναχωρήσουν», ανέφερε.

Κεντρικό εργαλείο παραμένει η γραμμή 1056, η οποία, όπως διευκρινίστηκε, λειτουργεί με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και είναι διασυνδεδεμένη με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, επιτρέποντας άμεση κινητοποίηση σε κρίσιμες περιπτώσεις.

Συνολικά, το “Χαμόγελο του Παιδιού” περιγράφει μια κατάσταση αυξημένης πίεσης στους ανηλίκους, όπου η ψυχική υγεία αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο παρέμβασης, με την έγκαιρη επικοινωνία και την άμεση κινητοποίηση των αρχών να αποτελούν, όπως επισημαίνεται, τον καθοριστικό παράγοντα για την αποτροπή τραγικών εξελίξεων.