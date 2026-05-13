Μαρινάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη

Την άμεση απόσυρση βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, ζήτησε με ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως «βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο συνιστά «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τις οικογένειες των κοριτσιών, υπογραμμίζοντας ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να σταματήσει άμεσα η μετάδοσή του.

Παράλληλα, σημείωσε πως θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η Δικαιοσύνη «θα πράξουν τα δέοντα» σχετικά με την υπόθεση.

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 17χρονης που έχασε τη ζωή της, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στη δεύτερη ανήλικη, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της.