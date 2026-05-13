MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την άμεση απόσυρση βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, ζήτησε με ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως «βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο συνιστά «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τις οικογένειες των κοριτσιών, υπογραμμίζοντας ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να σταματήσει άμεσα η μετάδοσή του.

Παράλληλα, σημείωσε πως θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η Δικαιοσύνη «θα πράξουν τα δέοντα» σχετικά με την υπόθεση.

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 17χρονης που έχασε τη ζωή της, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στη δεύτερη ανήλικη, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Ηλιούπολη Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εργασίες σφράγισης ασφαλτικού και σήμερα στην ΕΟ2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια σημεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 27 λεπτά πριν

Ρωμανός για ενδεχόμενες διπλές εκλογές: Μια συσπείρωση γύρω από τον δεύτερο μπορεί να φέρει συσπείρωση και στον πρώτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τραγικός θάνατος για 34χρονο εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στα Χανιά: Κατέρρευσε εν ώρα εργασίας

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Γιώργος Καπουτζίδης: Mας ήρθε ξαφνικό, μια αλλαγή στη σειρά εμφάνιση

ΠΑΙΔΕΙΑ 7 ώρες πριν

Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια – Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα αν χρειαστεί