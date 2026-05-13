ΑΠΘ: Η Πανσπουδαστική καταγγέλλει πως μέλος της ΔΑΠ δίνει 50 ευρώ σε φοιτητές για να εξαγοράσει τις ψήφους τους

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχωρά η φοιτητική παράταξη Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας για τις φοιτητικές εκλογές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως καταγγέλλει η Πανσπουδαστική, “στέλεχος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της νεολαίας της ΝΔ στο ΑΠΘ μοιράζει 50ευρα εξαγοράζοντας ψήφους φοιτητών”.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.