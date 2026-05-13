Αθήνα: Συνελήφθη ταξιτζής που είχε διπλή ταρίφα στο ταξίμετρο για διαδρομές μέρα μεσημέρι

Στη σύλληψη ενός 59χρονου οδηγού ταξί ο οποίος βρέθηκε να έχει βάλει διπλή ταρίφα στο ταξίμετρο σε ώρες που δεν προβλέπεται, προχώρησαν αστυνομικοί της τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης.

Όπως διαπιστώθηκε για τον ταξιτζή, είχε βάλει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή όπως προβλέπεται για κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

