Κώστας Τσουκαλάς: Στο ΠΑΣΟΚ δεν θεωρούμε αντίπαλο ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον Τσίπρα

Σαφές μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί μια πολιτική αντιπαράθεση με όρους παρελθόντος έστειλε ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κριτική που ασκείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα. «Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (13.05.2026) στο OPEN.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί αντίπαλό του ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον Αλέξη Τσίπρα, επιμένοντας ότι η πολιτική σύγκρουση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι τις αντιπαραθέσεις του 2015 ή του 2019. «Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν θέλουν, ας τη δώσουν άλλα κόμματα», σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επίσης ότι μια συζήτηση που θα επιστρέψει στο παρελθόν εξυπηρετεί πολιτικά την κυβέρνηση. «Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον», είπε. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το κόμμα του έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τις τράπεζες και το στεγαστικό, επιμένοντας πως «οι λύσεις δεν είναι στο παρελθόν».

Αιχμές για ΣΥΡΙΖΑ και «αυξημένα ντεσιμπέλ»

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε και την ένταση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. «Παρατηρώ κι εγώ εμβρόντητος τα αυξημένα ντεσιμπέλ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν βλέπει ως αντίπαλο την Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη» και υποστήριξε πως το κρίσιμο ερώτημα είναι «ποιο κόμμα μπορεί πραγματικά να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να πάρει ψήφους και από πολίτες που την επέλεξαν στο παρελθόν».

«Αστοχη η δήλωση Αναστασίου»

Ερωτηθείς για τη δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κώστας Τσουκαλάς πήρε αποστάσεις, λέγοντας ότι «η δήλωση περί “τριχών” προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ». «Πρόκειται για μία πάρα πολύ άστοχη δήλωση», πρόσθεσε.

Κριτική για ακρίβεια, Ταμείο Ανάκαμψης και Υγεία

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία και την καθημερινότητα, υποστηρίζοντας ότι «ο πληθωρισμός έχει ανέβει σωρευτικά κατά 19,6% στην εξαετία» και «έχει καταπιεί τις αυξήσεις στον μέσο μισθό». «Ο κόσμος θέλει μία καθημερινότητα αισιοδοξίας και όχι μία ρουτίνα μιζέριας», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόλις στην 7η θέση από το τέλος» στην απορρόφηση κονδυλίων για την αγορά, ενώ επέκρινε τον Αδωνι Γεωργιάδη για το ζήτημα της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. «Εμείς δεν είμαστε η Νέα Δημοκρατία να κοροϊδεύουμε τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία», κατέληξε.