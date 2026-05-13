Εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο έξω από τη ΓΑΔΑ

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (13/05) μετά τον εντοπισμό ύποπτου σακιδίου κοντά στη ΓΑΔΑ.

Λόγω διενέργειας ελέγχου από το ΤΕΕΜ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το ύψος της λεωφόρου Κηφισίας έως την οδό Δημητσάνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περί τις 15:00 αστυνομικοί της φρουράς της ΓΑΔΑ εντόπισαν σακίδιο, το οποίο κρίθηκε ύποπτο.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα και ενημερώθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε τίποτα ύποπτο.