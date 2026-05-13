MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο έξω από τη ΓΑΔΑ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (13/05) μετά τον εντοπισμό ύποπτου σακιδίου κοντά στη ΓΑΔΑ.

Λόγω διενέργειας ελέγχου από το ΤΕΕΜ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το ύψος της λεωφόρου Κηφισίας έως την οδό Δημητσάνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περί τις 15:00 αστυνομικοί της φρουράς της ΓΑΔΑ εντόπισαν σακίδιο, το οποίο κρίθηκε ύποπτο.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα και ενημερώθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε τίποτα ύποπτο.

ΓΑΔΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος φώναζε “δεν θα τα καταφέρω, θέλω να μιλήσω στη μητέρα μου”, λέει ο αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Παντελής Κωνσταντινίδης: Οφείλουμε να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση – Μεγάλη θέληση κόντρα στην ΑΕΚ

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Βρετανία: Συνεχίζονται οι παραιτήσεις υφυπουργών της κυβέρνησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κώστας Τσουκαλάς: Στο ΠΑΣΟΚ δεν θεωρούμε αντίπαλο ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον Τσίπρα