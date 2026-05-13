Θεσσαλονίκη: Αναβαθμίστηκε η παιδική χαρά στην οδό Καππαδοκίας – Δείτε βίντεο και εικόνες

Μία ακόμη παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη παραδόθηκε ανανεωμένη στους κατοίκους της περιοχής, μετά τις εργασίες αναβάθμισης που ολοκλήρωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την παιδική χαρά στην οδό Καππαδοκίας, όπου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του χώρου για τα παιδιά και τις οικογένειες της γειτονιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, οι εργασίες περιλάμβαναν την ανακατασκευή του δαπέδου, καθώς και τη συντήρηση των παιχνιδιών, ώστε ο χώρος να γίνει πιο ασφαλής και ευχάριστος για καθημερινή χρήση.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους συνεχίζονται σε όλες τις γειτονιές της πόλης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.