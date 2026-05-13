MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αναβαθμίστηκε η παιδική χαρά στην οδό Καππαδοκίας – Δείτε βίντεο και εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Μία ακόμη παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη παραδόθηκε ανανεωμένη στους κατοίκους της περιοχής, μετά τις εργασίες αναβάθμισης που ολοκλήρωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την παιδική χαρά στην οδό Καππαδοκίας, όπου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του χώρου για τα παιδιά και τις οικογένειες της γειτονιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, οι εργασίες περιλάμβαναν την ανακατασκευή του δαπέδου, καθώς και τη συντήρηση των παιχνιδιών, ώστε ο χώρος να γίνει πιο ασφαλής και ευχάριστος για καθημερινή χρήση.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους συνεχίζονται σε όλες τις γειτονιές της πόλης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Θεσσαλονίκη Παιδική χαρά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ηράκλειο: Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση η 28χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Απολογείται σήμερα ο σύζυγός της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κόρινθος: Βρέθηκε αυτοκίνητο βυθισμένο μέσα στο κανάλι του Ισθμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Eurovision 2026: Γιγαντοοθόνη στήνουν στις Σέρρες για να στηρίξουν τον Ακύλα στη μάχη για τη νίκη

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: Δεν μπορώ να βλέπω έναν άνδρα με μούσι ντυμένο γυναίκα πόρνη

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μαντώ: Θα βγούμε πρώτοι στη Eurovision, το Ferto είναι πολύ έξυπνο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβιώνουν και φέτος τα Αναστενάρια στον Λαγκαδά – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων