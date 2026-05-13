Ryanair: Οργισμένη ανακοίνωση κατά της Fraport για τη Θεσσαλονίκη – Καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα

H Ryanair εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση κατα της Fraport, με αφορμή την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας 14 ελληνικών αεροδρομίων.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους «επιτίθεται» στην Fraport επαλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «μονοπώλιο» και κατηγορώντας την ότι αντί να μετακυλίσει σε αεροπορικές και επιβάτες την μείωση 75% τέλους εκσυγχρονισμού που προχώρησε η Ελλάδα , «αποφάσισε να κρατήσει για τον εαυτό της τη φορολογική μείωση για να αυξήσει τα κέρδη της». Παράλληλα καλεί την ελληνική κυβέρνηση να «σπάσει το μονοπώλιο της Fraport».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ryanair

«Η ανακοίνωση που εξέδωσε το μονοπώλιο της Fraport Greece στις 8 Μαΐου καταδεικνύει πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκεται ο γερμανικών συμφερόντων μονοπωλιακός διαχειριστής αεροδρομίων. Η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 οφείλεται αποκλειστικά στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα αεροδρομιακά τέλη κατά υπερβολικό ποσοστό +66% μετά την πανδημία.

Πιο πρόσφατα, αντί να μετακυλίσει σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και στους επιβάτες τη συνετή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει κατά -75% το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων, με στόχο την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα, το μονοπώλιο της Fraport κράτησε για τον εαυτό του αυτή τη φορολογική μείωση, προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω τα κέρδη του Γερμανού μετόχου του. Το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία απελπιστικά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα αεροδρομιακά τέλη και καταργούν φόρους για να στηρίξουν την αύξηση της επιβατικής κίνησης, του τουρισμού και της απασχόλησης.

Η Ryanair επιθυμεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα — όπως κάνει και σε άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες της Ευρώπης — αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον η Fraport Greece παγώσει τις χρεώσεις των αεροδρομίων και μετακυλίσει τη μείωση κατά -75% του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της χωρητικότητας και των επενδύσεων, αντί να αυξάνονται τα κέρδη του Γερμανού μετόχου της. Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διασπάσει το μονοπώλιο της Fraport Greece, γεγονός που θα φέρει τον αναγκαίο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά αερομεταφορών.»