ΕΣΔΕΠ: Ουδέποτε εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο το ιδιωτικό συμφωνητικό για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ

Το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) του ΑΠΘ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο «δίκαιο αγώνα των οικότροφων φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου», με αφορμή το ιδιωτικό συμφωνητικό που εστάλη στους φοιτητές των εστιών, για το οποίο καταγγέλλει ότι αποκρύπτεται από τις πρυτανικές αρχές, αφού αυτό που τους δόθηκε «απέχει σημαντικά του ιδιωτικού συμφωνητικού που υπάρχει στα συνημμένα έγγραφα του θέματος 21 της Συνεδρίασης αριθμ. 3179 της Συγκλήτου».

«Το ίδιο ισχύει και για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΠΘ, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Σύγκλητο επί της αρχής, αλλά συνοδεύτηκε από πολλαπλές και ουσιώδεις παρατηρήσεις από τα μέλη της Συγκλήτου, οι οποίες ουδέποτε ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του κανονισμού, όπως αυτό αναρτήθηκε επίσημα στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης!», τονίζει το ΕΣΔΕΠ.

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ εκφράζει επίσης την «απερίφραστη καταδίκη του στην πρωτόγνωρη σε έκταση και σφοδρότητα, μεθοδευμένη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και των Πρυτανικών Αρχών να στοχοποιήσουν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, εκλεγμένους συνδικαλιστές του ΕΣΔΕΠ, οι οποίοι στο πλαίσιο άσκησης των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων παρευρέθηκαν στις κινητοποιήσεις των εστιακών φοιτητών/τριών, εκφράζοντας ως όφειλαν δημόσια την υποστήριξή τους στα δίκαια αιτήματα των πλέον ευάλωτων φοιτητριών/των του ΑΠΘ, των οικότροφων φοιτητριών/των».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ με πολλαπλές αποφάσεις (Ομόφωνη Απόφαση ΔΣ ΕΣΔΕΠ 18/10/24) και πρωτοβουλίες του (Συνέντευξη Τύπου ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ 08/05/25) έχει αναδείξει τη δραματική κατάσταση στις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ. Σήμερα, περισσότερα από 150 δωμάτια βρίσκονται κενά, ασυντήρητα, με ασανσέρ εκτός λειτουργίας και πρόσφατο μάλιστα σοβαρό ατύχημα. Οι συνθήκες υγιεινής στις κοινόχρηστες τουαλέτες είναι άθλιες, παντού εντοπίζεται μούχλα και καταπτώσεις σοβάδων, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι επικίνδυνος και ο εξοπλισμός στις κουζίνες και στα πλυντήρια απαρχαιωμένος και μη λειτουργικός, ενώ ακόμη απουσιάζουν η αντισεισμική και αντιπυρική θωράκιση και τα απαραίτητα τα σχέδια άμεσης εκκένωσης σε περίπτωση κινδύνου. Τη δεινή εικόνα συμπληρώνουν η κακή ποιότητα φαγητού και οι συνολικά υποτυπώδεις συνθήκες διαβίωσης στα υπόλοιπα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. Το Υπουργείο Παιδείας και οι Πρυτανικές Αρχές, ωστόσο, αντί να επιλύσουν τα χρόνια και εκρηκτικά προβλήματα των Φοιτητικών Εστιών στη Θεσσαλονίκη περιορίζονται σε εμβαλωματικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις εξωραϊσμού της κατάστασης στις Φοιτητικές Εστίες. Στο πλαίσιο αυτό των ανώφελων κινήσεων εντυπωσιασμού, επιχείρησαν ατυχώς τη γενικευμένη πειθάρχηση των οικότροφων φοιτητών/τριών θέτοντας τους εκβιαστικά τελεσίγραφα αποδοχής του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των εστιών και υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού. Συγκεκριμένα, ζητούν από τους/ις οικότροφους φοιτητές/τριες:

Να υπογράψουν – ειδάλλως οδηγούνται σε άμεση έξωση- ιδιωτικό συμφωνητικό για την παραμονή τους στις εστίες, στο οποίο καλούνται να αποδεχτούν τις διατάξεις του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ) των εστιών, καθώς και εν λευκώ«κάθε τυχόν τροποποίηση τους στο μέλλον» (§12 ιδ. συμφωνητικού)!

Να υπογράψουν εν λευκώ ότι αποδέχονται τη τήρηση των Σχεδίων Ασφαλείας του ΑΠΘ στις εστίες (άρθρο 9, ΕΚΛ), σχέδια ασφαλείας τα οποία ουδέποτε τους έχουν γνωστοποιηθεί και παραμένουν κρυφά από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας και αντικειμενικά περιλαμβάνουν τη χρήση σημείων ελεγχόμενης πρόσβασης στις εστίες.

Να υπογράψουν εν λευκώ ότι αποδέχονται έκτακτες εφόδους τρίτων προσώπων στα δωμάτιά τους, χωρίς την παρουσία τους (άρθρο 8, ΕΚΛ), παραβιάζοντας έτσι κάθε έννοια ιδιωτικού ασύλου της κατοικίας.

Να υπογράψουν εν λευκώ ότι η μεταξύ τους επικοινωνία και οι επισκέψεις συγγενικών τους προσώπων μπορεί να γίνονται μόνο στους κατάλληλα διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους (§5 ιδ. συμφωνητικού), απαγορεύοντας τη διανυκτέρευση, ακόμα και την απλή επίσκεψη άλλων προσώπων, ακόμα και άλλων ενοίκων της ίδιας εστίας, στα δωμάτιά τους, καταλύοντας έτσι κάθε έννοια προσωπικής ζωής.

Επιπλέον, οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού:

Επιχειρούν να μετακυλήσουν στους/ις οικότροφους φοιτητές/τριες το οικονομικό βάρος της χρήσης των δωματίων τους ακόμη και των γειτνιαζόντων κοινόχρηστων χώρων, καλώντας τους να υπογράψουν εν λευκώ ότι παραλαμβάνουν δωμάτια σε «άριστη κατάσταση» (§2 ιδ. συμφωνητικού), ενώ μονοπρόσωπο όργανο (ο επόπτης των εστιών) θα αποφασίζει αν οι φθορές στο δωμάτιό τους είναι προϊόν έλλογης χρήσης ή υπαιτιότητα του/της οικοτρόφου (άρθρο 8 ΕΚΛ).

Εισάγουν αυθαίρετα και αντικοινωνικά ανώτατα όρια ηλικίας για εισαγωγή στις εστίες, 25ο έτος για προπτυχιακούς και 27ο έτος για μεταπτυχιακούς φοιτητές (άρθρο 5 ΕΚΛ), τα οποία δεν είναι σύννομα ούτε καν με τα αντιεκπαιδευτικά ανώτατα όρια σπουδών (ν+2 και ν+3) του Ν.5224/25.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ ισχυρίζονται ότι τόσο ο Κανονισμός λειτουργίας των Εστιών όσο και το ιδιωτικό συμφωνητικό που έστειλαν προς υπογραφή στους/ις φοιτητές/τριες αποτελεί υλοποίηση ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου. Αποκρύπτουν ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο στάλθηκε επισήμως προς υπογραφή και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού κανονισμού, ουδέποτε εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, απέχει δε σημαντικά του ιδιωτικού συμφωνητικού που υπάρχει στα συνημμένα έγγραφα του θέματος 21 της Συνεδρίασης αριθμ. 3179 της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Το ίδιο ισχύει και για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΠΘ, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Σύγκλητο επί της αρχής, αλλά συνοδεύτηκε από πολλαπλές και ουσιώδεις παρατηρήσεις από τα μέλη της Συγκλήτου, οι οποίες ουδέποτε ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του κανονισμού, όπως αυτό αναρτήθηκε επίσημα στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης!

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ ισχυρίζονται απολύτως προσχηματικά ότι επιδιώκουν το διάλογο με τους εκπροσώπους των εστιακών φοιτητών/τριών, συκοφαντώντας όμως τις κινητοποιήσεις τους ως καταχρηστικές και «βίαιες». Αν όντως επεδίωκαν το διάλογο γιατί δεν προέβησαν στις αναγκαίες θεσμικές συναντήσεις με τους/ις οικοτρόφους που καθημερινά βιώνουν και γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τα προβλήματα στις Εστίες, κατά τη διαδικασία σύνταξης του εσωτερικού κανονισμού και του ιδιωτικού συμφωνητικού, όπως άλλωστε είχε ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή της Συγκλήτου; Γιατί θέτουν προσχηματικά όρους ώστε να αποφύγουν τη διαβούλευση με τον αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Σύλλογο Οικότροφων Φοιτητών; Γιατί, ακόμη και τώρα δηλώνουν ότι αγνοούν τα αιτήματά τους, παρά το γεγονός ότι αυτά έχουν δημόσια κατατεθεί και είναι γνωστά στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας;

Τέλος, ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ εκφράζει την απερίφραστη καταδίκη του στην πρωτόγνωρη σε έκταση και σφοδρότητα, μεθοδευμένη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και των Πρυτανικών Αρχών να στοχοποιήσουν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, εκλεγμένους συνδικαλιστές του ΕΣΔΕΠ, οι οποίοι στο πλαίσιο άσκησης των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων παρευρέθηκαν στις κινητοποιήσεις των εστιακών φοιτητών/τριών, εκφράζοντας ως όφειλαν δημόσια την υποστήριξή τους στα δίκαια αιτήματα των πλέον ευάλωτων φοιτητριών/των του ΑΠΘ, των οικότροφων φοιτητριών/των. Οι συκοφαντικές επιθέσεις από το Υπουργείο Παιδείας και τις Πρυτανικές Αρχές περί «υποκινητών», «φοιτητοπατέρων», «κουμανταδόρων» μελών ΔΕΠ, ασκούντων «λεκτικές επιθέσεις και εκφοβισμό» είναι παντελώς ασύστατες και ανυπόστατες με μοναδικό σκοπό τους την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης των μελών ΔΕΠ και του ίδιου του ΕΣΔΕΠ, τον εκφοβισμό της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και όποιου/ας ασκεί κριτική στα έργα και τις ημέρες των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ και στις πολιτικές επιχειρηματικού μετασχηματισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας.

