Κύπρος: Τουρκοκύπριος απήγαγε το παιδί του από την Βρετανίδα μητέρα – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Κύπρο για υπόθεση αρπαγής ανήλικου παιδιού στη Λεμεσό, με τις αρχές να αναζητούν συγκεκριμένο μικρό λευκό όχημα, με το οποίο φέρεται να διέφυγε ο Τουρκοκύπριος πατέρας του παιδιού μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση έχει θέσει σε συναγερμό τις διωκτικές αρχές, καθώς παραμένει άγνωστο αν ο ύποπτος κατάφερε να επιστρέψει στα κατεχόμενα. Για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί και η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, η οποία ενεργοποιείται σε υποθέσεις όπου ενδέχεται να υπάρχει διακίνηση προσώπων ή υπόπτων μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών.

Το όχημα και το βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας, αφού φέρεται να άρπαξε το ανήλικο παιδί του, απομακρύνθηκε με μικρό λευκό όχημα συγκεκριμένης μάρκας. Το αυτοκίνητο αναζητείται από τις αρχές, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διαδρομή που πιθανόν ακολούθησε μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, ενώπιον της Αστυνομίας υπάρχουν πληροφορίες ότι ο πατέρας ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το παιδί. Το βίντεο εκτιμάται ότι λήφθηκε στα κατεχόμενα, στοιχείο που, αν επιβεβαιωθεί, θα δείχνει ότι ο ύποπτος κατάφερε να διαφύγει εκτός των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών.

Προηγούμενη καταγγελία για βία

Η μητέρα του παιδιού, Βρετανίδα υπήκοος σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, είχε καταγγείλει τον Τουρκοκύπριο πρώην σύντροφό της για βία στην οικογένεια. Ο άνδρας φέρεται να καταζητείτο από τον Νοέμβριο, ενώ μητέρα και παιδί ζούσαν από το 2025 στις ελεύθερες περιοχές, μετά από προηγούμενη διαμονή στα κατεχόμενα.

Με βάση όσα κατήγγειλε η μητέρα στην Αστυνομία, ο πατέρας πέρασε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, φέρεται να μπήκε στο σπίτι της στη Λεμεσό, να την έσπρωξε και στη συνέχεια να πήρε το παιδί και να εξαφανίστηκε. Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απαγωγής, ενώ εξετάζεται και το σημείο από το οποίο ο ύποπτος εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές.

Κόκκινο κουμπί

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο γεγονός ότι η μητέρα ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα «Ελπίς», μέσω του οποίου θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν, με το πάτημα ειδικού κουμπιού, να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα δεν ενεργοποίησε τον μηχανισμό, παρά το ότι κατήγγειλε πως ο πρώην σύντροφός της μπήκε στο σπίτι, την έσπρωξε και άρπαξε το παιδί.

Το ερώτημα που πλέον καλούνται να απαντήσουν οι αρχές είναι διπλό. Πως ένας άνθρωπος που φερόταν να καταζητείται από τον Νοέμβριο πέρασε στις ελεύθερες περιοχές χωρίς να εντοπιστεί και αν μετά την αρπαγή κατάφερε να επιστρέψει στα κατεχόμενα με το παιδί.