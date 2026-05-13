Αλέκος Συσσοβίτης: Πάντα έχω σύντροφο, επειδή δεν παντρεύεται κανείς δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσει στην πορεία

Ο Αλέκος Συσσοβίτης βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” όπου και συνομίλησε με την Αθηναϊδα Νέγκα, το βράδυ της Τρίτης, στο πρόγραμμα του Action 24.

Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός πρωταγωνιστής αναφέρθηκε τόσο στα “όχι” που ‘χει πει στην επαγγελματική του ζωή όσο και στους ανθρώπους στους οποίους στηρίζεται στην προσωπική του ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέκος Συσσοβίτης υπογράμμισε αρχικά πως “έχω πει όχι αρκετές φορές σε προτάσεις αλλά, ευτυχώς, έχω μετανιώσει, που δεν είμαι χαρακτήρας που μετανιώνω συχνά, που είπα όχι σε κάτι το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν καλό. Επίσης, αυτό είναι και ωραίο. Να μην μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον”.

“Πάντα έχω κάποιο σύντροφο μαζί μου. Επίσης, βασίζομαι πολύ, καλώς ή κακώς, στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους γιατί είμαι κοινωνικότατος και δοτικός. Άρα παίρνω και γω μια μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο”.

“Τα βαφτιστήρια μου, τα μωρά τα οποία εγώ δεν έχω αλλά είναι εκεί, ψυχολογικά δηλαδή με στηρίζουν. Έχω χτίσει καλές σχέσεις. Κατ’ αρχάς με την αδελφή μου και την οικογένεια της στη Θεσσαλονίκη και τα ανίψια μου, που πλέον είναι και μεγάλα”.

‘Οι πολύ φίλοι είναι λίγοι αλλά οι κοντινοί άνθρωποι είναι αρκετοί. Πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή θα υπάρχει άνθρωπος δίπλα μου, όπως και τώρα υπάρχει. Επειδή δεν παντρεύεται κανείς δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσει στην πορεία” πρόσθεσε, ακόμα, ο Αλέκος Συσσοβίτης στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο πρόγραμμα του Action 24.