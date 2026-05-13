Σκληρή επίθεση Πιερρακάκη σε Ανδρουλάκη: Ο μόνος τρόπος να λύνεις προβλήματα είναι τα “Να” και όχι τα “Θα”

Σκληρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του για την ελληνική οικονομία και κατηγορώντας τον ότι επικαλείται «αλά καρτ» τα στοιχεία διεθνών οργανισμών.

«Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα «Να» και όχι τα «Θα», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για ανταγωνισμό μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός και επιθετικός εναντίον της κυβέρνησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά, «δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο πολύ μικρό πολιτικό έπαθλο της 2ης θέσης».

«Με πάρα πολύ περηφάνια θα παραδώσουμε μια χώρα, η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη στην ΕΕ με όρους ποσοστικού χρέους προς ΑΕΠ. Γιατί ξεκίνησε και εκτοξεύτηκε με τον κόβιντ κοντά στο 210% και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε πολύ σύντομα κοντά στο 136%. Και θα είμαστε η πρώτη γενιά, η οποία δεν θα παραδώσει τον λογαριασμό στους επόμενους », τόνισε ο κ. Πιερρακάκης σε παρέμβαση του, κατά τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου, απαντώντας στη κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Θα έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ, 41%, με τις καθαρές κατά κεφαλή αμοιβές να έχουν αυξηθεί κατά 26%, με αύξηση των ονομαστικών μισθών και βέβαια με τις επενδύσεις και τις εξαγωγές να έχουν επίσης αυξηθεί. Οι επενδύσεις ήταν στο 11% όταν τις παραλάβαμε το 2019 τώρα θα φτάσουν στο 17% με 18%. Οι εξαγωγές από το 20%, προ κρίσης, τώρα είναι στο 42%, υποστήριξε ο κ. Πιερρακάκης.

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «κεφαλαιώδες επίτευγμα της κυβέρνησης ότι η ανεργία είναι έτοιμη να υποχωρήσει στο ιστορικό χαμηλό της».

Ο κ. Πιερρακάκης συνέχισε την απάντηση του, παραθέτοντας συγκριτικά οικονομικά στοιχεία μεταξύ του 2019 που παρέλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ και του σήμερα, που αποδεικνύουν την πραγματική σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ.

Όπως είπε:

-Το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αυξήθηκε κατά 143% την περίοδο 2019-2024 – υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και η Ελλάδα έχει την έκτη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ.

-Το κατά κεφαλήν ποσοστό κατανάλωσης στην Ελλάδα ήταν στο 78% το 2019 και τώρα είμαστε στο 81%.

-Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας -με σταθερό το κατώφλι του το 2019- έχει μειωθεί από 17,9% σε 11,3% .

Απαντώντας στις αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση, αντέτεινε ότι «δεν πρέπει να επικαλείται αλά καρτ τα στοιχεία του ΔΝΤ».

«Το ΔΝΤ μας λέει κάντε στοχευμένα μέτρα. Εσείς αναφέρεστε σε πόρους. Είναι η ανάποδη συνταγή από αυτήν που προτείνει και η Κομισιόν και οι διεθνείς οργανισμοί.

Τι μας λένε; Τρεις ορολογίες. Μέτρα που είναι προσαρμοσμένα, προσωρινά, στοχευμένα στους πιο ευάλωτοyς. Δηλαδή κάντε πολύ στοχευμένα πράγματα για εκείνους που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και η μια περίπτωση που αυτή η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα μη στοχευμένο μέτρο, που είναι το «ντήζελ», δεν αφορά χώρο, αφορά επιδότηση με 20 σέντς την αντλία. Αυτό, λοιπόν, έρχεται και αξιολογείται θετικά από τους οργανισμούς τους οποίους επικαλείστε», υποστήριξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Σχολιάζοντας την προτροπή του κ. Ανδρουλάκη, να υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση την πολιτική του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη σε ότι αφορά τα μερίσματα, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι η ίδια ακριβώς πολιτική με της Κύπρου. Αυτό και αν είναι αλά κάρτ. Παίρνετε δηλαδή ότι θέλετε, αυτό που θέλετε. Αλλά αυτό δεν είναι συστηματικό και οργανωμένο».

Ταυτόχρονα, ο κ. Πιερρακάκης απέρριψε την πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, αντιτείνοντας ότι «η διάσταση του εκτάκτου σε όλους αυτούς τους θεσμούς, γενικά δεν δρα καλά για την αξιοπιστία της χώρας».

«Πρέπει κανείς να κάνει συστηματικά πράγματα», είπε παραθέτοντας στη συνέχεια στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025 σύμφωνα με τα οποία:

«Τα λειτουργικά έσοδα των Τραπεζών αυξήθηκαν 0,5%, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 15%, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ τα καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 247 εκ. ευρώ».

«Δηλαδή η αύξηση των τελικών κερδών των τραπεζών δεν προήλθε κυρίως από ενίσχυση της βασικής λειτουργικής τους κερδοφορίας. Η βασική αιτία ήταν η σημαντική μείωση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο κατά περίπου 438 εκ ευρώ και των ζημιών απομείωσης κατά 158 εκ. ευρώ.

Με απλά λόγια, άρα οι τράπεζες πλέον χρειάζονται μικρότερες προβλέψεις επειδή η οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, οι επισφάλειες περιορίζονται και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εξυπηρετούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους», επεσήμανε.

Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να παρεμβαίνει και ήδη το έχει κάνει με τα ΑΤΜ και το κόστος στις τραπεζικές χρεώσεις, όπως και για το ελβετικό φράγκο».

«Ότι χρειάζεται το κάνουμε, αλλά το κάνουμε με αξιοπιστία και χωρίς να στοχοποιούμε περιττά θεσμούς της ελληνικής οικονομίας γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν το γήπεδο κινείται, ειδικά σε περιόδους αστάθειας κάνουμε πιο πολύ κακό παρά καλό. Είναι περισσότερο λαϊκισμός, παρά πραγματική κοινωνική υποστήριξη», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Υποστήριξε, ακόμα, ότι «οι τράπεζες στηρίζουν ολοένα και παραπάνω τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά».

«Το 2019 ο ρυθμός χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητικός περίπου μείον 0,4%, το 2025 κινείται στο 10%. Στα επιχειρηματικά δάνεια είναι 15%. Δεν θα ισχυριστώ όμως ποτέ ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και ότι δεν υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Θα ισχυριστώ όμως με πάθος ότι ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα «Να» και όχι τα «Θα». Είναι οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές πράξεις που δουλεύουν στη πράξη και στο πεδίο. Διότι αν αθροίσω τις προτάσεις που κάνετε, γιατί αναφέρατε το ΦΠΑ, έφταναν κάποια δις ευρώ παραπάνω από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο», υπογράμμισε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπεραμύνθηκε ακόμα της τροπολογίας για τη ΔΕΗ, τονίζοντας ότι «η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που κάνουμε δείχνει που έχει οδηγήσει». «Η περιουσία του δημοσίου όταν είχαμε 51% της ΔΕΗ το 2019, άξιζε 150 εκ ευρώ. Σήμερα με το 34% που έχουμε αξίζει 2,5 δις ευρώ», σημείωσε.

Στη νέα παρέμβαση του και ανταπαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την εκλογή του στο «Γιούρογκρουπ» ο κ. Πιερρακάκης είπε χαρακτηριστικά:

«Εικάζω, ότι όταν οι συνάδελφοι μου με εξέλεγαν ανάμεσα τους και πάρα πολλοί ομόσταυλοι σας από το σοσιαλιστικό κόμμα της Ευρώπης, προφανώς δεν ήταν προσωπική η διάσταση της ψήφου μοναχά, αλλά μία ευρύτερη αναγνώριση του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και το ποια ήταν η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αυτό, δηλαδή, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά δεν αναγνωρίζεται από εσάς με το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείται ακριβώς μέσα σε αυτή την αίθουσα. Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω τι λέει ο κ. Τσίπρας βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει πιο επιθετικός απέναντι στη κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση και επιτρέψτε μου να πω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο πολύ μικρό πολιτικό έπαθλο.

Η ουσία όμως είναι άλλη. Η ουσία είναι ποιος θα είναι πιο χρήσιμος από όλους εμάς».