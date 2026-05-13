Κομοτηνή: Απάτη με λεία 451.000 σε ΚΔΑΠ – Δήλωναν 178 μαθητές για να παίρνουν επιδοτήσεις και είχαν ελάχιστους

Η εγκληματική οργάνωση που εμπλεκόταν σε απάτη με επιδοτήσεις για ανήλικους μαθητές σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή φέρεται να αποκόμισε παράνομα κέρδη σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη τους υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις τρία χρόνια καθώς το Κέντρο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2023.

Σύμφωνα με το protothema.gr, φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ο οποίος και συνελήφθη ήταν ένας 60χρονος Ρομά από γνωστή οικογένεια της Λάρισας. Παράλληλα συνελήφθησαν ακόμα τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο λόγος για την διευθύντρια, καθώς και δύο γυναίκες, εκπαιδευτικοί.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέλη της οργάνωσης να καρπώνονται τις επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές.

Συγκεκριμένα, είχαν δηλώσει το μέγιστο αριθμό μαθητών που μπορούν να εγγραφούν στην εν λόγω επιχείρηση (178 μαθητές) αλλά ο αριθμός των μαθητών που πραγματικά παρακολουθούσαν ήταν ελάχιστον, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν εικονικές παράνομες πληρωμές, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Σημειώνεται πως τα παιδιά που πήγαιναν στο ΚΔΑΠ ήταν κυρίως Ρομά.

