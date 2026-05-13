Τουρίστας αψήφησε τις απαγορεύσεις και βούτηξε στη Φοντάνα Ντι Τρέβι: Του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ – Δείτε βίντεο

Ένας τουρίστας από τη Νέα Ζηλανδία αγνόησε τις απαγορεύσεις στη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και βούτηξε στο ιστορικό σιντριβάνι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο.

Ο άνδρας πήδηξε μέσα στο διάσημο σιντριβάνι, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Για την πράξη του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στην πόλη. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media και έγινε αμέσως viral.

Δείτε το βίντεο:

Ρώμη

