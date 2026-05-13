Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Την ικανοποίησή του για την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσης παλαιού και ανενεργού σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού από περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, μετά τη δημοσίευση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού από τον ΟΣΕ.

Ιδιαίτερα για τον Δήμο Χαλκηδόνος, το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου, όπου εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα βαγόνια παρέμεναν ακινητοποιημένα για δεκαετίες.

Ήδη από το 2022, ο Δήμος Χαλκηδόνος είχε αποστείλει αναλυτική επιστολή προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα στην περιοχή του σταθμού της Γέφυρας. Στην επιστολή εκείνη επισημαινόταν ότι εντός της ζώνης του σταθμού υπήρχαν πολλαπλές σιδηροδρομικές γραμμές κατειλημμένες από εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα βαγόνια, καθώς και μεγάλοι όγκοι παλαιού υλικού και απορριμμάτων, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ουσιαστική δικαίωση των συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων του Δήμου Χαλκηδόνος για ένα πρόβλημα που παρέμενε άλυτο επί πολλά χρόνια.Οι εικόνες εγκατάλειψης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Γέφυρας και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας δεν τιμούσαν κανέναν. Δεκάδες παλιά βαγόνια είχαν μετατραπεί σε εστίες ρύπανσης και κινδύνου, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων», δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος τονίζοντας ότι «από την πρώτη στιγμή ως Διοίκηση θέσαμε το ζήτημα με επιμονή προς όλους τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας λύση για μία κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεχιστεί».

Όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων βαγονιών ανοίγει πλέον τον δρόμο για την αποσυμφόρηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση σημαντικών χώρων της περιοχής. «Είναι ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για να αλλάξει η εικόνα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και να αποδοθούν ασφαλέστεροι και πιο λειτουργικοί χώροι στις τοπικές κοινωνίες», συμπλήρωσε.

Να σημειωθεί ότι το προς εκποίηση υλικό περιλαμβάνει 696 μονάδες τροχαίου υλικού του Ελληνικού Δημοσίου, διαχείρισης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και 535 μονάδες ιδιοκτησίας της εταιρείας μεταξύ των οποίων 10 στην Αγχίαλο και 100 στη Γέφυρα.