MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Πέταξαν αυγά και καπνογόνα σε Λύκειο – Φώναζαν στον διευθυντή να βγει έξω

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αυγά και καπνογόνα πήγαν στο σχολείο τρία άτομα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ήταν μαθητές οι οποίοι ήθελαν να γιορτάσουν το τέλος της χρονιάς με αυτόν τον τρόπο αλλά εξωσχολικοί που προκάλεσαν φασαρία στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως αναφέρει στο Cretalive ο διευθυντής του σχολείου, κ. Γιώργος Πανσεληνάς, το πρωί βρέθηκαν στην αυλή 3 εξωσχολικοί και πέταξαν αυγά και καπνογόνα. Μάλιστα, έφτασαν μέχρι το κτήριο, ως το γραφείο του διευθυντή και του φώναζαν «Βγες έξω, βρε!»

Ο ίδιος φοβήθηκε πως το περιστατικό θα λάβει διαστάσεις. Κάλεσε την αστυνομία ενώ μεταβαίνει στην ασφάλεια για να προχωρήσει σε έγγραφη καταγγελία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα από τα άτομα αυτά έχει ξαναβρεθεί στον χώρο του σχολείου και αρνιόταν να αποχωρήσει. Τότε είχε κληθεί και πάλι περιπολικό για να δοθεί τέλος στο θέμα.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 18 ώρες πριν

Έρχεται το 2ο Φεστιβάλ ΑμεΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης – “Μία Γιορτή για όλους”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Ήμουν μια ζωή με παιδιά και η καρδιά μου κλαίει για την τραγωδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του – Εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Η Βάσια Αναστασίου ανακαλεί τη δήλωση για το “βαμμένο μαλλί” του Τσίπρα: “Ήταν μία ατυχής διατύπωση”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μπουντούρης: Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να φύγω από τον ΠΑΟΚ – Η Euroleague επικοινώνησε μαζί μας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 16χρονος για την επίθεση σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων έξω από γήπεδο τοπικής ομάδας