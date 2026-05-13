Κρήτη: Πέταξαν αυγά και καπνογόνα σε Λύκειο – Φώναζαν στον διευθυντή να βγει έξω

Με αυγά και καπνογόνα πήγαν στο σχολείο τρία άτομα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ήταν μαθητές οι οποίοι ήθελαν να γιορτάσουν το τέλος της χρονιάς με αυτόν τον τρόπο αλλά εξωσχολικοί που προκάλεσαν φασαρία στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως αναφέρει στο Cretalive ο διευθυντής του σχολείου, κ. Γιώργος Πανσεληνάς, το πρωί βρέθηκαν στην αυλή 3 εξωσχολικοί και πέταξαν αυγά και καπνογόνα. Μάλιστα, έφτασαν μέχρι το κτήριο, ως το γραφείο του διευθυντή και του φώναζαν «Βγες έξω, βρε!»

Ο ίδιος φοβήθηκε πως το περιστατικό θα λάβει διαστάσεις. Κάλεσε την αστυνομία ενώ μεταβαίνει στην ασφάλεια για να προχωρήσει σε έγγραφη καταγγελία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα από τα άτομα αυτά έχει ξαναβρεθεί στον χώρο του σχολείου και αρνιόταν να αποχωρήσει. Τότε είχε κληθεί και πάλι περιπολικό για να δοθεί τέλος στο θέμα.