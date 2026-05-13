Ζαρωτιάδης για επεισόδια ΑΠΘ: Είναι λάθος να δίνονται πολιτικά χαρακτηριστικά – Τι πρότεινε για φύλαξη, κάμερες και ελεγχόμενη πρόσβαση

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες εντός του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε μέλη της φοιτητικής παράταξης των ΕΑΑΚ. Με αφορμή αυτό το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Καθηγητής Οικονομικών στο ΑΠΘ και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Ο κ. Ζαρωτιάδης ανέφερε αρχικά, “Πρέπει να ήταν γύρω στα 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους, είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία και με μια από ότι φάνηκε πολύ καλά προετοιμασμένη, εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια μπήκαν και σπάσανε στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες (…) που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν όψει των εκλογών”.

Και συμπλήρωσε “Ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιεξουσιαστές ή ακροαριστεροί….Με τους αντιεξουσιαστές συγκρούονται….Να βάλουν δηλαδή, σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μία βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια (…). Επίσης, για να καταλάβετε το τι θέλω να πω σε συνέχεια αυτής της εγκληματικής βίαιης επίθεσης, καλώς ήρθε η αστυνομία, η επίσημη δύναμη επιβολής της τάξης, της ελληνικής πολιτείας, ειδικότερα όταν υπάρχει βία και κίνδυνος της ανθρώπινης ζωής. Όμως, ήρθε με μια καθυστέρηση. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μπόρεσε να προβεί σε συλλήψεις των υπευθύνων, προέβη όμως, σε βίαιες προσαγωγές όλων των υπολοίπων της συγκεκριμένης παράταξης που βρίσκονταν εκεί πέρα (…) Δηλαδή, δημιουργείται-εκτός του συμβάντος που πρέπει όλοι να αντιμετωπίζουμε-μετά, μια ποικίλης προέλευσης προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης. Και αυτό είναι λάθος”.

Ως προς το ποια τώρα είναι η πολιτική αξιοποίηση, σημείωσε “Η πολιτική αξιοποίηση για μένα είναι ότι σε ένα περιβάλλον που υπάρχει μια μεγάλη κρίση του πολιτικού συστήματος και ειδικότερα της κυβέρνησης, η ανάδειξη τέτοιων φαινομένων με πολιτικό πρόσημο και κομματικό πρόσημο βοηθά στο να αλλάξει η ατζέντα (…)”.

Τέλος, ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα Πανεπιστήμια σημείωσε “Δεν περιλαμβάνουν τα μέτρα περιορισμό της πρόσβασης εν γένει στην πανεπιστημιούπολη. Τα μέτρα για μένα περιλαμβάνουν ενίσχυση των δυνάμεων της φύλαξης των πανεπιστημίων, κάμερες και περιορισμένη πρόσβαση σε χώρους που έχουν λογικά μία ευαισθησία γιατί έχουν ιδιαίτερα υλικά, γιατί είναι εργαστήρια που θέλουν κάποια ησυχία, γιατί δεν έχει κανείς δουλειά εκεί πέρα μέσα για οποιουσδήποτε λόγους. Ταυτόχρονα όμως, με την αναγνώριση της υποχρέωσης της Ελληνικής Αστυνομίας να παρεμβαίνει σύμφωνα με τους νόμους και το πλαίσιο που διέπει την παρέμβασή της, όποτε υπάρχει θέμα, όπως και οπουδήποτε αλλού στην ελληνική επικράτεια, περιλαμβάνονται ταυτόχρονα όμως με αυτό, τη διατήρηση μιας ανοικτής πανεπιστημιούπολης. Να μπει μέσα ο γονέας με το παιδί του, μια βόλτα στο πάρκο, να μπουν να έρθουν στις εκδηλώσεις (…). Αυτό θέλω και οραματίζομαι και νομίζω και το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μια ανοιχτή πανεπιστημιούπολη με ασφάλεια, ζώσα και δρώσα μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας“.