MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιστέρι: Σε αυτό το δώμα και μέσα σε ακαθαρσίες έμεναν τα 6 παιδιά με τους γονείς τους

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ένα δώμα ταράτσας στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι έμεναν τα έξι ανήλικα παιδιά με τους γονείς τους, οι οποίοι συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Γύρω στις 22:00 χθες το βράδυ και μετά από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και μπήκαν στο δωμάτιο όπου έμεναν οι δύο γονείς με τα έξι παιδιά τους ηλικίας από τριών έως 11 ετών.

Τόσο τα τρία αγοράκια όσο και τα τρία κοριτσάκια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει καταγγελία για τη συγκεκριμένη οικογένεια ενώ όπως λένε κάτοικοι της περιοχής πριν λίγο καιρό είχαν απομακρυνθεί και επέστρεψαν εκ νέου στον χώρο που τους παραχωρήθηκε.

Η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε έναν χώρο λίγων τετραγωνικών και όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr το δώμα βρισκόταν δίπλα από τους θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα στην ταράτσα του κτιρίου.

«Το περιστατικό είναι γνωστό στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, αλλά με εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς είναι εκείνοι που έχουν επιληφθεί της υποθέσεως, έχει ξεφύγει από την κοινωνική υπηρεσία», δηλώνει στο newsit.gr η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, ΚΕΠ και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου, Μαίρη Τσιώτα.

«Η κοινωνική υπηρεσία έχει κάνει σε κάθε περίπτωση αυτό που έπρεπε, παρουσία εισαγγελέων και αστυνομίας. Δεν είναι η πρώτη φορά εχθές που έγινε καταγγελία, έχει ξαναγίνει ανώνυμη καταγγελία», αναφέρει.

Σύλληψη γονιών για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο
Το δώμα στο οποίο διέμενε η οικογένεια στο Περιστέρι
Σύλληψη γονιών στο Περιστέρι

Τα μέλη της οικογένειας αρκετές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων τους ενώ όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν βρώμικοι.

Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών ενώ τα παιδιά μετά τη σύλληψη των γονιών τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

Περιστέρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Στην Κοζάνη εθελοντές του ΟΦΚΑΘ από τη Θεσσαλονίκη – Θα συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κυψέλη: 45χρονος προσπάθησε να παρενοχλήσει 8χρονη και χτύπησε 72χρονο στο κεφάλι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Φρίκη στο Περιστέρι: Μέσα σε ακαθαρσίες ζούσαν 6 παιδιά – Συνελήφθησαν οι γονείς

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Κατερίνα Καραβάτου: Αυτή η χρονιά είχε πολλά πράγματα να μας δείξει και να μας διδάξει

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Επαρχ.Οδό 25, Επαρχ. Οδό 29 και Επαρχ. Οδό 30 από σήμερα – Σε ποια σημεία