Παντελής Κωνσταντινίδης: Οφείλουμε να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση – Μεγάλη θέληση κόντρα στην ΑΕΚ

Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική των play off της Super League, ο άμεσος συνεργάτης του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της αναμέτρησης και την ετοιμότητα του Δικεφάλου ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

«Οφείλουμε να είμαστε καλά και οφείλουμε να παλέψουμε για τους στόχους που έχουν απομείνει, δηλαδή την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League».

Για το βάρος που έδωσε το τεχνικό τιμ στον τομέα της ψυχολογίας, ειδικά μετά την απώλεια του κυπέλλου: «Αυτή είναι μία διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε όλη τη σεζόν, γιατί συνεχώς προκύπτουν προβλήματα, υπάρχουν αυξομειώσεις στην αυτοπεποίθηση, είναι λογικό. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε ένα… κρύο αίμα, αλλά δεν είναι εύκολο και πρέπει να το παλεύεις συνεχώς. Δεν είναι κάποια ιδιαίτερη στιγμή τώρα, πρέπει να συνεχίσουμε και να κλείσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο γιατί και η έξοδος στο Champions League είναι κάτι σημαντικό».

Για τις δυσκολίες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Όλα τα ντέρμπι έχουν την δική τους δυσκολία, τα πάντα είναι θέμα διαχείρισης. Εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να παρουσιαστούμε στο γήπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση και να έχουμε μεγάλη θέληση για τους τρεις βαθμούς».

Αν ξεκίνησε έστω και σε επίπεδο σκέψεων, η προετοιμασία της νέας σεζόν: «Δεν έχει γίνει καμία σκέψη, είμαστε συγκεντρωμένοι στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια και είναι ένας μεγάλος στόχος το Champions League, δεν μας αφήνει περιθώρια στη παρούσα φάση να σκεφτούμε την επόμενη χρονιά».