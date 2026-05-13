Αντιπρύτανης ΑΠΘ: Η συντριπτική πλειονότητα ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία και κάμερες

«Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό campus και κάμερες ασφαλείας», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, για τα χθεσινά επεισόδια.

Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι «πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν».

Ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε πως εδώ και πολλά χρόνια επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με ομάδες ατόμων και φοιτητές να συγκρούονται μεταξύ τους για άγνωστους λόγους σε διαφορετικά πανεπιστήμια.

Μάλιστα, όπως επισήμανε, στις επιθέσεις υπάρχουν φοιτητές και από άλλα πανεπιστήμια αλλά και μετακινούμενοι άνθρωποι.

Για τον πρόσφατο επεισόδιο με τον ίδιο, υπενθύμισε ότι μια μεγάλη ομάδα ατόμων τον προπηλάκιζε λεκτικά για 40 λεπτά ενώ εκείνος υποδεχόταν με συναδέλφους του αντιπροσωπεία από πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, και τα άτομα αυτά αποχώρησαν όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Τόνισε ότι για την υπόθεσή του κατατέθηκε μήνυση και έχει κινηθεί η απαραίτητη διαδικασία, ενώ και για τα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου στο ΑΠΘ έχει ακολουθηθεί πειθαρχική διαδικασία.

