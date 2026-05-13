Ναταλία Δραγούμη: Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί δεν κάνει καλό στη δουλειά μου

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε στην κάμερα του Happy Day και στον Αλέξανδρο Ρούτα με αφορμή την παράσταση «Ρεμπέτικο Εν Αρχή» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Εαρινές unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ηλικία και τις αισθητικές παρεμβάσεις, ενώ προχώρησε και σε μια προσωπική εξομολόγηση.

«Ίσως προτιμήσω κάποιες ρυτίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου παρά να είμαι κάποια άλλη. Τι να πείσω ότι είμαι τριάντα; Όλοι ξέρουνε πόσο είμαι ας πούμε», είπε αρχικά

Και πρόσθεσε: «Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα, γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι στο Χόλιγουντ στους ηθοποιούς οι μάνατζέρ τους δεν τους, δεν τους επιτρέπουν να πουν την ηλικία. Αλλά σε φίλους και σε παρέες κι αυτά το λέω. Έλα, άντε θα σου πω τώρα γιατί δεν μ’ αρέσει να την κρύβω. Είμαι… τριάντα επτά. Γιατί γελάς;».

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε για την ψυχολογική βία που έχει υποστεί στο παρελθόν. «Έχω βιώσει και δε θα ‘θελα καθόλου μα καθόλου να βιώσουν το ίδιο τα παιδιά μου. Όχι μηνύσιμο ή κάτι τέτοιο, θέλω να πω δεν υπήρχε σωματική βία, ούτε λεκτική βία. Υπήρχε ψυχολογική βία», κατέληξε.

