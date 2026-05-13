Άρση ασυλίας του Βελόπουλου μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αποφάσισε η Βουλή

Την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση του πολιτευτή της “Φωνής Λογικής” Χρήστου Κωστάκη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με το protothema.gr, υπέρ της άρσης της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν 97 βουλευτές, κατά της άρσης της ασυλίας 79 και «παρών» 18.

Αν και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ο κ. Βελόπουλος είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του, σήμερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της “Ελληνικής Λύσης”, Κώστας Χήτας, ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές του κόμματος θα ψηφίσουν «όχι», καλώντας παράλληλα τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Σύμφωνα με τον κ. Χήτα, ο μηνυτής έχει χαρακτηρίσει την Ελληνική Λύση «κόμμα των παιδοβιαστών και αναπαράγει ρυπαρά άρθρα», συνεχίζοντας την ίδια συμπεριφορά, παρά τις νομικές προσφυγές εις βάρος του.

