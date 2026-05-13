Δένδιας για τα 44 χρόνια από το θάνατο της Κυράς της Ρω: “Διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα”

Σαράντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της γυναίκας που έγινε σύμβολο του ακριτικού ελληνισμού, η οποία έμεινε στην ιστορία για την καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας στο ακριτικό νησί της Ρω.

Με αφορμή την επέτειο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ.

«44 χρόνια από τον θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Η καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την Κυρά της Ρω στις άκρες του Αιγαίου, παραμένει διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην Πατρίδα», έγραψε ο υπουργός.