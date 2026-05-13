MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης και τον τραυματισμό Φλώρου στο Survivor: “Σεβασμός και μετάδοση έγκυρων πληροφοριών”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητάει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) από τους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για τη δημοσιογραφική κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη με την απόπειρα αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου.

Στην ανακοίνωσή του το ΕΣΡ, ζητά από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να δείχνουν τόσο για την τραγωδία της Ηλιούπολης όσο και για τον τραυματισμό του παίκτη του Survivor σεβασμό και να μεταδίδουν έγκυρες και επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

«Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:

α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,

β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,

γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,

δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,

δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και

στ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων».

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει να αποσυρθεί βίντεο που προβλήθηκε από μερίδα ΜΜΕ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, καλώντας το ΕΣΡ και τη Δικαιοσύνη να παρέμβουν.

ΕΣΡ Ηλιούπολη Σταύρος Φλώρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κομοτηνή: Απάτη με λεία 451.000 σε ΚΔΑΠ – Δήλωναν 178 μαθητές για να παίρνουν επιδοτήσεις και είχαν ελάχιστους

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

ΗΠΑ: Εφετείο αναστέλλει την απόφαση κατά των παγκόσμιων δασμών 10% του Τραμπ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τροχόσπιτο έφυγε από ΙΧ στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ηράκλειο: Βίντεο με τον 21χρονο Νικήτα λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί – “Δεν πίστευε ότι θα του κάνει κακό”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Σύνοδος Πρυτάνεων για επίθεση στο ΑΠΘ: Όξυνση της βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Βρετανία: Διχασμένοι εμφανίζονται οι Εργατικοί, με 86 βουλευτές να ζητούν την παραίτηση του Στάρμερ και 100 να τον στηρίζουν