TUI: Ελλάδα και Ισπανία οι πλέον ευνοημένοι προορισμοί από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Η Ελλάδα και η Ισπανία αναμένεται να ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις «της τελευταίας στιγμής», τις οποίες επιλέγουν φέτος οι τουρίστες στο περιβάλλον γενικότερης αβεβαιότητας, εκτιμά ο μεγαλύτερος παγκοσμίως ταξιδιωτικός όμιλος, TUI.

Ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να τροφοδοτεί την τάση για κρατήσεις «της τελευταίας στιγμής». «Τα αποτελέσματά μας, μαζί με τη συνολική αγορά, δείχνουν μια τάση προς όλο και περισσότερες βραχυπρόθεσμες κρατήσεις», αναφέρει η TUI στην σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τριμήνου και επισημαίνει ότι από τους καταναλωτές οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν οι μισοί δεν έχουν ακόμη κάνει κράτηση. «Η ζήτηση μετατοπίζεται προς την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων και των Καναρίων Νήσων, καθώς και προς την Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται να είναι οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί αυτό το καλοκαίρι», αναφέρει ο όμιλος και προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση των μέσων τιμών, προκειμένου να αντισταθμιστεί εν μέρει το αυξανόμενο κόστος. Οι αυξήσεις είναι ήδη αισθητές στα ξενοδοχεία και στα κρουαζιερόπλοια της TUI.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες υπολογίζονται σε 40 εκατομμύρια ευρώ και του τυφώνα «Μελίσσα» στην Τζαμάικα που εκτιμάται ότι φθάνουν τα 5 εκατομμύρια, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, φθάνοντας τα 3,74 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ζημίες, ύψους 188 εκατομμυρίων, ήταν κατά σχεδόν 9% χαμηλότερες σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η TUI ωστόσο αποφεύγει από τον περασμένο μήνα να εκδώσει ετήσια πρόβλεψη εσόδων, καθώς το περιβάλλον παραμένει ασταθές. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της (ΕΒΙΤ) πάντως, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, υπολογίζεται ότι θα παραμείνουν μεταξύ 1,1 και 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση δηλαδή όσο και πέρυσι που έκλεισαν στα 1,4 δισεκατομμύρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

