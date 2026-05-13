Τα βίντεο που “έκαψαν” τους οχτώ ληστές της Τιθορέας – Με όπλα και μάσκες άρπαζαν τα χρήματα από τις τράπεζες

Τον τρόπο δράσης της «ομάδας των οκτώ» αποτυπώνουν καρέ-καρέ τα βίντεο από ληστείες τραπεζών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σήμερα, Τετάρτη.

Μάλιστα, τα συγκεκριμένα καρέ που δημοσιεύει το newsit.gr, είναι αυτά που «έκαψαν» την άγρια συμμορία που πραγματοποιούσε ληστείες σε τράπεζες, καθώς είναι το υλικό που επεξεργάστηκαν οι αναλυτές του ελληνικού FBI για να φτάσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 30χρονος αρχηγός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις ληστείες τραπεζών ενώ και οι δύο γυναίκες, η 26χρονη σύντροφός του και η 24χρονη φίλη τους, ήταν ιδιαίτερα ενεργές και κυκλοφορούσαν με πιστόλια.

Βίντεο από τη ληστεία σε τράπεζα στην περιοχή του Παπάγου

Βίντεο από τη ληστεία της συμμορίας των οκτώ σε τράπεζα στην Αιγείρα Αχαϊας

Μάλιστα, σε μία από τις ληστείες στην Αθήνα, οι δράστες χρησιμοποίησαν ταξί για να απομακρυνθούν από την περιοχή ενώ σε μια περίπτωση στη Νέα Ιωνία, πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις σε τράπεζες, μέσα σε λίγα λεπτά.