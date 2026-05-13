Συναγερμός με νοροϊό στη Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό

Οι γαλλικές αρχές έχουν περιορίσει περισσότερους από 1.700 επιβάτες και πλήρωμα σε κρουαζιερόπλοιο που έχει αγκυροβολήσει στο Μπορντό, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από ύποπτο νοροϊό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το πλοίο Ambassador Cruise Line -με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από την Ιρλανδία ή τη Βρετανία- έφτασε χθες στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό.

Ένας 90χρονος επιβάτης είχε πεθάνει και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας.