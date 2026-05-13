Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 13η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 13 Μαΐου:

1821: Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου (οπλαρχηγοί: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας κ.ά.).

1890: Ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.

1909: Δίδεται η εκκίνηση του 1ου Γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας.

1912: Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου «Φάρμαν».

1917: Το Θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε, η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της καθολικής εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας συρρέουν χιλιάδες πιστών απ’ όλο τον κόσμο.

1950: Ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Alfa Romeo 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Γκραν Πρι στο Σίλβερστοουν για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χλμ.

Γεννήσεις

1785: Γεώργιος Σαχτούρης, υδραίος ναυμάχος του ’21. (Θαν. 30/1/1841)

1883: Γεώργιος Παπανικολάου, έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Τεστ Παπ. (Θαν. 19/2/1962)

1939: Χάρβεϊ Καϊτέλ, αμερικανός ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το Βλέμμα του Οδυσσέα».

Θάνατοι

1982: Δέσποινα Αχλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως η Κυρά της Ρω, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρω, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. (Γεν. 1890)

1988: Τσετ Μπέικερ, αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ. (Γεν. 23/12/1929)

2013: Νίκη Τριανταφυλλίδη, ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 1942)

Γιορτάζουν

Γλυκερία.

Επέτειοι