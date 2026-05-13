Θρίλερ στην Πιερία: Στο σκοτάδι ακόμα οι έρευνες για το δολοφόνο του 73χρονου

Στο σκοτάδι είναι ακόμα οι έρευνες της Αστυνομίας όσον αφορά τον εντοπισμό του δράστη (ή των δραστών) που χτύπησε μέχρι θανάτου έναν 73χρονο στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας.

Ο 73χρονος είχε βρεθεί νεκρός το πρωί της 6ης Μαΐου μέσα στην αυλή του σπιτιού του από ένα γείτονα ο οποίος και ειδοποίησε την Αστυνομία. Αρχικά, ο θάνατος του ηλικιωμένου είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια, πλην όμως τα ιατροδικαστικά ευρήματα της νεκροψίας- νεκροτομής ανέτρεψαν την υπόθεση καθώς αποδείχτηκε ότι ο 73χρονος έφερε τραύματα που αποδίδονται σε εγκληματική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι του 73χρονου δεν εντόπισαν αίμα στην αυλή ενώ δεν υπήρξε καμία παραβίαση της οικίας του, το εσωτερικό της οποίας ήταν τακτοποιημένο και άρα δεν φαίνεται να υπήρξε εντός της κάποια μάχη μεταξύ δράστη και θύματος.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου επήλθε περίπου 12 ώρες πριν βρεθεί και πιθανότατα ο δράστης του επιτέθηκε σε άλλο σημείο μακριά από την οικία του όπου βρέθηκε νεκρός.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ηλικιωμένος έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και πολλές μικρές πληγές στο κεφάλι που αποκαλύφθηκαν από τον ιατροδικαστή καθώς αρχικά λόγω του τριχωτού της κεφαλής δεν ήταν ορατές. Το θύμα έφερε επίσης και κακώσεις στο θώρακα, σπασμένα πλευρά και είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία.

Εξετάζεται υλικό από κάμερες

Η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης συνεχίζεται εντατικά, εξετάζοντας υλικό από κάμερες της περιοχής ενώ έχουν λάβει και σειρά καταθέσεων από διάφορα άτομα χωρίς όμως ακόμα να έχει βρεθεί κάποιο σημαντικό στοιχείο που να μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα του δράστη και στην σύλληψη του.