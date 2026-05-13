Η Βάσια Αναστασίου ανακαλεί τη δήλωση για το “βαμμένο μαλλί” του Τσίπρα: “Ήταν μία ατυχής διατύπωση”

Σε αναδίπλωση για τη δήλωσή της σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία είχε αναφέρει ότι «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί», προχώρησε μέσω Facebook η Βάσια Αναστασίου, κάνοντας λόγο για «ατυχή διατύπωση» που δεν την εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος.

Στην ανάρτησή της, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι ο πολιτικός διάλογος «οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων», προσθέτοντας πως θεώρησε σωστό να αποσαφηνίσει τη θέση της και να κλείσει το θέμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν επιχειρεί «κανέναν συμψηφισμό», ωστόσο υποστήριξε πως δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία απέναντι σε άλλες πολιτικές επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν ζήτησε συγγνώμη ούτε από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ», ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την υπόθεση Novartis.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Βάσια Αναστασίου

