Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί ζητά την άμεση απελευθέρωση των τεσσάρων Ιρανών που συνελήφθησαν στο Κουβέιτ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέκρινε σήμερα το Κουβέιτ για την «παράνομη» επίθεση σε ιρανικό σκάφος και τη σύλληψη τεσσάτων Ιρανών στον Περσικό Κόλπο, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση απελευθέρωσή τους και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες Τρίτη από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, η Τεχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη των τεσσάρων Ιρανών στο Κουβέιτ που φέρονται να «ομολόγησαν» ότι είναι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε «εχθρικές ενέργειες» εναντίον της χώρας.

