Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Οινόη λόγω φωτιάς

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, από τις 14:30 με εντολή της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα – Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Οινόης και οι επιβάτες μεταφέρονται με λεωφορεία της εταιρείας στον τελικό τους προορισμό.

Επιπλέον, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα – Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη, ενώ από τον Σταθμό Οινόης οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με αμαξοστοιχία προς Αθήνα. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα.

Η Hellenic Train σημειώνει πως συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

