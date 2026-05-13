Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει με μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου για τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Γης, με μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Παίζουν οι μουσικοί:

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα

Γιώργος Δούσος – Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Γιώργος Αγγελάκης – Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

INFO

Θέατρο Γης

Δευτέρα 8 Ιουνίου

Επιμέλεια Ήχου:

Παναγιώτης Ριζόπουλος, Αργύρης Λιανός

Φωτισμοί:

Νίκος Κεχαγιάς