Εκδήλωση του ΥΜΑΘ για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού – Κ. Γκιουλέκας: “Δεν πρέπει να αφήσουμε την εθνική μνήμη να ξεθωριάσει”

Οι τραγικές πτυχές της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού αναβίωσαν στην εκδήλωση μνήμης για τους αδικοχαμένους Έλληνες του Πόντου που διοργάνωσε χθες, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης.

Καταξιωμένοι καλλιτέχνες ποντιακής – και μη – καταγωγής απέδωσαν με μοναδική ευαισθησία και συγκίνηση παραδοσιακά ποντιακά ακούσματα και αφηγήσεις για τη Γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου.

«Δεν πρέπει να αφήσουμε την εθνική μνήμη να ξεθωριάσει», τόνισε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης και πρόσθεσε: «Όσο οι θύτες δεν αναγνωρίζουν την Γενοκτονία, τόσο οι νέες γενιές στην Ελλάδα δεν θα ξεχνούν το χρέος τους, τον αγώνα για την δικαίωση των ψυχών των 353.000 θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού». Επίσης αναφέρθηκε στην τεράστια συμβολή των Πόντιων προσφύγων στην ανάπτυξη και προκοπή της χώρας.

Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Ν’ Ανασπάλω ‘κι επορώ» συντόνισαν και παρουσίασαν η Μελίνα Γιαλαμά και ο Φίλιππος Τσαουσέλης, ο οποίος επιμελήθηκε επίσης την σκηνοθεσία, τις αφηγήσεις επιμελήθηκε ο Γιώργος Συμεωνίδης και συμμετείχαν οι μουσικοί:

Γιώργος Στεφανίδης – Τραγούδι

Φάνης Κουρουκλίδης – Λύρα

Πόλυς Ευφραιμίδης – Τραγούδι

Κώστας Ζώης – Νταούλι

Νίκος Νεραντζάκης – Λαούτο

Γεωργία Νεοκλέους – Τραγούδι

Ευδοξία Κοκκινασίδου – Λύρα

Ελπίδα Κατσαβουνίδου – κρουστά

Δήμητρα Σίτσα – Κανονάκι