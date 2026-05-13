Λουτσέσκου: Μας αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ, μίλησε στην κάμερα της Nova και τόνισε ότι το σημερινό αποτέλεσμα αφήνει μια πικρία στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Μας αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας και φάνηκε σήμερα. Όπως και η ΑΕΚ δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση της.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάσαμε τον ρυθμό ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Κινδυνέψαμε στις μεταβάσεις και έτσι δεχθήκαμε το γκολ. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, κρατάμε μόνο την αντίδραση».

Για την αντίδραση στο δεύτερο μέρος: «Είχαμε μεγαλύτερη πίεση και ένταση. Την μεγαλύτερη διαφορά την κάνει η αντίδραση. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο σήμερα, ειδικά όταν παίζουν δύο κουρασμένες ομάδες. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, η κάθε ομάδα είχε τις ευκαιρίες της».

ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου

