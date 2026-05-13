Δημήτρης Νατσιός: Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τους οικονομικούς δείκτες και τις δημοσκοπήσεις σε προτεραιότητα

Για κοινωνική απόγνωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη φορολογική συνεργασία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο κ. Νατσιός άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι έχει μετατρέψει τους οικονομικούς δείκτες και τις δημοσκοπήσεις σε προτεραιότητα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την πραγματική ζωή των Ελλήνων.

Ο Δημήτρης Νατσιός αναφέρθηκε στην πρόσφατη τραγωδία με τις δυο έφηβες κοπέλες και έκανε λόγο για «εγκατάλειψη των νέων».

«Πιάστηκαν χέρι χέρι και μαράθηκε η άνοιξη της ζωής τους», ανέφερε, και πρόσθεσε ότι «μια πατρίδα οφείλει να δίνει στα παιδιά της λόγο να ζήσουν, να χτίσουν και να ονειρευτούν στον τόπο τους».

Ο πρόεδρος της Νίκης επέκρινε την κατάσταση στη δημόσια υγεία, λέγοντας ότι «εγκαινιάζονται νοσοκομειακές δομές, χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ έμπειροι επιστήμονες οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Νατσιός αναφέρθηκε στα ζητήματα Δημοκρατίας και κράτους δικαίου, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ζητά από τους πολίτες απόλυτη διαφάνεια, την ώρα που, όπως είπε, «η ίδια βυθίζεται στη διαφθορά και στην αδιαφάνεια».

Έθεσε ακόμη ζήτημα διατροφικής ασφάλειας και έθεσε ερωτήματα για τους ελέγχους στα σύνορα και για το πόσα εισαγόμενα προϊόντα αμφίβολης ποιότητας φτάνουν στα ελληνικά νοικοκυριά.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στο ζήτημα του drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ στα ελληνοτουρκικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτική «ήρεμων νερών» που, όπως είπε, «οδηγεί σε υποχωρήσεις και αποθράσυνση της Τουρκίας».

Αναφέρθηκε επίσης στη 19η Μαΐου και τη Γενοκτονία των Ποντίων, και είπε πως «η Νίκη, θα συνεχίσει να ζητά αξιοπρέπεια, εθνική εγρήγορση και υπερήφανη στάση απέναντι σε κάθε απειλή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ