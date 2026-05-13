Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν θα είναι και το 2027 παρουσιαστής της τελετής απονομής των Όσκαρ

Στον ρόλο του οικοδεσπότη για την 99η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ το 2027 θα επιστρέψει ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της συνεργασίας του με τη διοργάνωση.

Ο βραβευμένος με Emmy κωμικός έχει ήδη παρουσιάσει τις δύο προηγούμενες τελετές, αποσπώντας θετικά σχόλια για το ύφος και το χιούμορ του.

Στον φετινό του μονόλογο είχε αστειευτεί λέγοντας: «Είναι τιμή μου που είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που παρουσιάζει τα Όσκαρ… του χρόνου θα είναι ένα Waymo με σμόκιν».

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι Ρατζ Καπούρ και Κέιτι Μάλαν, οι οποίοι επιστρέφουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί, με τους επικεφαλής της Ακαδημίας να εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα και την ανυπομονησία τους για τη νέα διοργάνωση, επισημαίνοντας την εμπειρία και τη δημιουργικότητά τους.

Η 99η απονομή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες στις 14 Μαρτίου 2027 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC, ενώ θα είναι από τις τελευταίες φορές που η τελετή φιλοξενείται στον συγκεκριμένο χώρο, πριν από τη μεταφορά της σε νέα έδρα από το 2029.

